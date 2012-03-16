Томенко: після провалу з Лутковською Янукович провів «виховну роботу»

Фракції опозиції обговорюють з громадськими та правозахисними організаціями нову кандидатуру на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це УНІАН повідомив заступник голови Верховної Ради, один з лідерів партії “Батьківщина” Микола ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, обговорюється декілька кандидатур, одна з яких Президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна» Катерина ЛЕВЧЕНКО. Крім того, додав він, деякі депутати від опозиції висувають ідею щодо можливої підтримки на цю посаду Ніни КАРПАЧОВОЇ. “Моя позиція така, що ми повинні дотримуватися чіткої лінії - омбудсмен має представляти інтереси не якоїсь політичної сили, а громадськості”, - сказав М.ТОМЕНКО.

В той же час, додав М.ТОМЕНКО, за інформацією, що у нього є, представники більшості вже зібрали необхідну кількість підписів аби повторно внести кандидатуру Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ. За його словами, вчора після провального голосування, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів “виховну роботу” з керівництвом фракцій більшості і пояснив, що кандидатура В.ЛУТКОВСЬКОЇ має бути підтримана. “Президент чітко пояснив більшості, що кандидатура ЛУТКОВСЬКОЇ є його кандидатурою і вона за будь-яких умов має бути проголосована”, - додав віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, на посаду Омбусдмена було висунуто дві кандидатури – Євгенія ЗАХАРОВА, який набрав 134 голоси, та Валерію ЛУТКОВСЬКУ, яку підтримали 212 депутатів.

За словами голови Лічильної комісії ВР Миколи ШЕРШУНА, 392 народних депутати одержали бюлетені для голосування, а проголосував 391 депутат. При цьому недійсними визнано 27 бюлетенів, а 18 народних депутатів не підтримали жодну із кандидатур.