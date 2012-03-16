Азаров думає, що знижувати рейтинг України підстав немає

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що для зниження рейтингу України немає жодних об'єктивних підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив, коментуючи на прохання користувачів мережі Facebook інформацію про зміну рейтинговим агентством Standard & Poor’s прогнозу за суверенними кредитними рейтингами України зі «стабільного» на «негативний».

Він відзначив, що рейтингові агентства при виставлянні рейтингів іноді перестраховуються.

«Міжнародне рейтингове агентство, зокрема згадане вами, виставляло перед кризою 2008 р. дуже високі рейтинги багатьом фінансовим установам і країнам, які згодом збанкрутили. Після цього почалася, на мій погляд, перестраховка з боку рейтингових агентств, і в даний час багатьма рейтинговими агентствами занижені оцінки за такими країнами, як Австрія, Франція, Велика Британія. Та практично за всіма, зокрема й за Україною. Для зниження рейтингу України немає жодних об'єктивних підстав», - вважає М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що зараз в Україні позитивні оцінки зростання економіки. Співвідношення боргу до ВВП знижується і перебуває на рівні набагато нижчому, ніж для більшості європейських країн.

Україна, відзначив М.АЗАРОВ, стабільно розраховується за всіма своїми зовнішніми і внутрішніми зобов'язаннями.

«А що стосується невизначеності роботи з МВФ і "Газпромом", то і тут ніякої невизначеності немає. У нас є програми співпраці з МВФ, а також є діючий контракт з "Газпромом", який ми виконуємо. Тому, на мій погляд, це оцінка суб'єктивна, і, до речі, мою думку розділяють практично всі керівники урядів, яким довелося мати справу з переглядом таких оцінок. Якщо ви прочитаєте реакцію багатьох керівників країн Європи, то ви легко переконаєтеся в тому, що я зараз сказав», - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, служба кредитних рейтингів Standard & Poor’ 15 березня повідомила про перегляд прогнозу за суверенними кредитними рейтингами України зі «стабільного» на «негативний» через невизначеність в переговорах із МВФ про відновлення призупиненої програми кредитування, а також з російською компанією ВАТ «Газпром» з питань зниження вартості газу.