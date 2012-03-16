Янукович привітав новообраного Президента Молдови

Сьогодні, 16 березня, відбулася телефонна розмова Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з обраним Президентом Республіки Молдова Ніколає ТІМОФТІ.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Під час бесіди глава Української держави привітав Н.ТІМОФТІ з обранням на високу державну посаду. В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що українсько-молдовські відносини, які останнім часом отримали значний імпульс, динамічно розвиватимуться на благо народів двох країн.

Президент України упевнений, що спільні зусилля будуть спрямовані на подальше зміцнення двостороннього політичного діалогу, інтенсифікацію торгово-економічного партнерства та розширення культурно-гуманітарних зв’язків.

У цьому контексті В.ЯНУКОВИЧ запросив Н.ТІМОФТІ відвідати Україну з офіційним візитом.

До привітання обраному Президентові Республіки Молдова приєднався прем’єр-міністр Угорської Республіки Віктор ОРБАН, з яким на момент розмови відбувалася зустріч глави Української держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент Молдови обрав 63-річного юриста Н.ТІМОФТІ Президентом Молдови.