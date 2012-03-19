Тернопільський мер у відповідь на жарт-провокацію проїдеться маршруткою

Міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ після дезінформації про його пограбування у громадському транспорті вирішив проїхатися у маршрутці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення він прийняв сьогодні після відповідної пропозиції журналістів.

«А чому б ні? Це дасть можливість мені тісніше поспілкуватися з людьми, почути, що про мене думають», – сказав С.НАДАЛ.

При цьому він зізнався, що вже не пригадує, коли востаннє їздив у громадському транспорті міста. «Але це не тому, що я не хочу чи проїзд у маршрутці для мене щось неймовірне. Просто уявіть, скільки б я тоді встиг зробити, якби пересувався таким транспортом», – зауважив міський голова.

Він також висловив здивування, що став об’єктом провокації-жарту. «Я вже сказав, що не буду йти на вибори. То чого причепилися? Відстаньте! Розбирайтеся там між собою», –обурився С.НАДАЛ.

Він наголосив, що авторам таких провокацій варто відповідальніше ставитися до християнських цінностей. «Потрібно знати міру жартам. Я ще розумію згадки про знижку в перукарню і візитку ТЯГНИБОКА. А навіщо писати про образок? Такими речами не можна гратися. Не читаєш Біблію – то хоч ходи до церкви. Але є вища сила, і рано чи пізно це все вертається. Кожен, хто це все пише, отримає по заслугах», – переконаний С.НАДАЛ.

Як повідомляв УНІАН, інформація про те, що злодії начебто обікрали у маршрутці С.НАДАЛА, з’явилася у ЗМІ 14 березня.

З посиланням на «Нову Тернопільську газету» та обласне управління міліції йшлося, що щойно мер Тернополя спробував проїхатися громадським транспортом, як у нього викрали гаманець. У гаманці начебто були 8 тис. грн., образок із зображенням Матері Божої, картка на 10-тивідсоткову знижку в перукарні та візитка Олега ТЯГНИБОКА.