СБУ пред'явила нові звинувачення підозрюваним у замаху на Путіна

Служба безпеки України пред'явила звинувачення уродженцю Грозного Адаму ОСМАЄВУ і громадянину Казахстану Іллі П’ЯНЗІНУ в створенні терористичної групи "для фізичного усунення перших осіб" Росії.

Як повідомляє «Коммерсантъ-Украина» (№46 від 21 березня), обвинувачені, котрі діяли за завданням лідера північнокавказьких бойовиків Доку УМАРОВА, зізналися в скоєному, що й було підтверджено під час слідчих дій та експертиз. Очікується, що суд над ними пройде в Україні.

"12 березня було винесено постанову про порушення кримінальної справи згідно з ч.1 ст.258-3 ("створення терористичної групи або терористичної організації"; санкція - від 8 до 15 років позбавлення волі) і ч. 2 ст. 258 УК ("терористичний акт"; ув’язнення на строк від 7 до 12 років)", - повідомила газету прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО. За її словами, слідство зібрало всі необхідні докази, котрі дали змогу порушити стосовно затриманих справу саме за цими статтями. Днями заарештованим були пред'явлені нові звинувачення.

Як випливає з постанови про порушення справи, повідомляє видання, у грудні 2011 року громадяни Росії Руслан Мадаєв і А.ОСМАЄВ, а також І.П’ЯНЗІН, перебуваючи в Одесі і діючи за попередньою змовою, організували терористичну групу з метою споєння терактів на території Російської Федерації. Ці теракти, за версією СБУ, мали носити політичний характер, оскільки передбачали "фізичне усунення перших осіб вказаної держави (Російська Федерація)". Крім того, теракти мали дестабілізувати становище, а також посіяти паніку і страх серед населення.

У зв'язку з пред'явленням нових звинувачень екстрадиція А.ОСМАЄВА до Росії найближчим часом не відбудеться. "Поки порушена в нас справа не буде розслідувана до кінця і її не розгляне суд, питання про екстрадицію не порушуватиметься", - повідомило виданню джерело в Генпрокуратурі України.

Як повідомлялося, 4 січня в Одесі в квартирі на Тираспольській вулиці стався вибух, внаслідок якого загинув Р.Мадаєв, а І.П’ЯНЗІН був госпіталізований з опіками. У згорілій квартирі були знайдені компоненти вибухівки, що послужило підставою для порушення кримінальної справи за ст. 263 КК ("незаконне поводження зі зброєю і вибуховими речовинами"; передбачає тюремне ув’язнення на строк від 2 до 5 років) і арешт підозрюваного І.П’ЯНЗІНА.

За версією правоохоронних органів, І.П’ЯНЗІН і Р.Мадаєв були членами банди А.ОСМАЄВА, який раніше був оголошений у міжнародний розшук за спробу замаху на главу Чечні Рамзана КАДИРОВА в 2007 році.

А.ОСМАЄВ був затриманий 4 лютого в Одесі. 27 лютого російський "Перший канал" показав відеосюжет, в якому А.ОСМАЄВ зізнається в плануванні замаху на В.ПУТІНА.