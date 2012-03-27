Попов обіцяє відмінити усі незаконні землевідведення біля озера Тельбін
Донедавна занедбаний легкоатлетичний манеж поблизу озера Тельбін, що на Березняках, отримає «нове життя» до кінця травня.
Донедавна занедбаний легкоатлетичний манеж поблизу озера Тельбін, що на Березняках, отримає «нове життя» до кінця травня. Його споруду повністю реконструюють, а прилеглу територію озеленять та приведуть до ладу. Про це, відповідаючи на запитання киян у прямому ефірі столичного телеканалу «Київ», розповів голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.
«Легкоатлетичний манеж на Березняках ми введемо в експлуатацію після повної реконструкції ще наприкінці травня. А вже на початку квітня плануємо розпочати благоустрій території, що поряд з озером Тельбін. Там будуть облаштовані доріжки, відновлене паркове освітлення, встановлені паркові меблі. І це тільки перший етап, результати якого кияни побачать уже найближчим часом. Ми хочемо зробити там дійсно зручний та красивий куточок для відпочинку мешканців», – цитує Олександра Попова прес-служба КМДА.
Водночас голова КМДА наголосив, що особисто, як і раніше, домагатиметься відміни незаконних рішень Київради про відведення землі в акваторії озера під забудову. Нині справа у суді.
«Я переконаний, що ми виграємо суд і відмінимо усі незаконні землевідведення в акваторії озера. Як це було з ділянкою, на якій розташований власне легкоатлетичний манеж. Цю територію нам вдалося відсудити, і тепер там буде прекрасний сквер», – повідомив голова КМДА.
Нагадаємо, благоустрій території довкола озера Тельбін на особистому контролі у голови КМДА. Олександр Попов ще влітку оглянув акваторію водойми та зустрівся з представниками ОСНу, які були готові об’єднати свої зусилля з міською владою, аби зберегти цю територію. Так, спільно владі та громаді Києва вдалося не лише розробити проект нового парку, але й відстояти у суді недоторканість його території забудовниками.