Попов обіцяє відмінити усі незаконні землевідведення біля озера Тельбін

Донедавна занедбаний легкоатлетичний манеж поблизу озера Тельбін, що на Березняках, отримає «нове життя» до кінця травня. Його споруду повністю реконструюють, а прилеглу територію озеленять та приведуть до ладу. Про це, відповідаючи на запитання киян у прямому ефірі столичного телеканалу «Київ», розповів голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Легкоатлетичний манеж на Березняках ми введемо в експлуатацію після повної реконструкції ще наприкінці травня. А вже на початку квітня плануємо розпочати благоустрій території, що поряд з озером Тельбін. Там будуть облаштовані доріжки, відновлене паркове освітлення, встановлені паркові меблі. І це тільки перший етап, результати якого кияни побачать уже найближчим часом. Ми хочемо зробити там дійсно зручний та красивий куточок для відпочинку мешканців», – цитує Олександра Попова прес-служба КМДА.

Водночас голова КМДА наголосив, що особисто, як і раніше, домагатиметься відміни незаконних рішень Київради про відведення землі в акваторії озера під забудову. Нині справа у суді.

«Я переконаний, що ми виграємо суд і відмінимо усі незаконні землевідведення в акваторії озера. Як це було з ділянкою, на якій розташований власне легкоатлетичний манеж. Цю територію нам вдалося відсудити, і тепер там буде прекрасний сквер», – повідомив голова КМДА.

Нагадаємо, благоустрій території довкола озера Тельбін на особистому контролі у голови КМДА. Олександр Попов ще влітку оглянув акваторію водойми та зустрівся з представниками ОСНу, які були готові об’єднати свої зусилля з міською владою, аби зберегти цю територію. Так, спільно владі та громаді Києва вдалося не лише розробити проект нового парку, але й відстояти у суді недоторканість його території забудовниками.