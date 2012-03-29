Головному міліціонеру Миколаївщини не можуть пробачити «бомжихи» Макар

Активісти Всеукраїнської непартійної ініціативи «Громада проти беззаконня» вимагають публічного вибачення від начальника обласного управління МВС у Миколаївській області Валентина Парсенюка за те, що на сесії обласної ради 23 березня він назвав Оксану Макар «бомжихою». Про це кореспонденту УНІАН повідомила організатор ініціативи Євгенія Матейчук.

Як пояснила Є.Матейчук, ця вимога до УВС і прокуратури додасться сьогодні до вимог, уже висловлених на акціях протесту проти дій правоохоронців і на підтримку Оксани Макар, які пройшли 15 березня в Миколаєві.

«Міліціонер такого рангу не має права висловлюватися так про потерпілого», - сказала Є.Матейчук.

Нагадаємо, 23 березня на сесії Миколаївської обласної ради В.Парсенюк в офіційній доповіді у справі О.Макар, повідомив, що спочатку справу було визначено як нещасний випадок, оскільки міліціонери прийняли обгорілу дівчину за бомжиху.

Як вже повідомлялося, сьогодні в Миколаєві, о 16.00 пройде мітинг на підтримку постраждалої від насильників О.Макар, яка померла сьогодні вранці в Донецькому опіковому центі.

«Наші вимоги залишаються такими ж: громадський контроль за ходом розслідування аж до суду й покарання злочинців, щотижневий звіт прокуратури про хід слідства. До речі, - уточнила Є.Матейчук, - із 15 березня нам ніхто нічого не повідомляв про це, отже, ця вимога не виконується. Ми чекаємо від правоохоронців інформації не лише у справі Оксани Макар, але й у справі Олександри Попової, яку по-звірячому побив зловмисник, а також Олексія Казимірова, який на іномарці збив на смерть 20-річну дівчину, був засуджений на 6 років, але вже більше двох місяців після суду залишається на волі».

Акція почнеться біля будівлі обласного УВС на перехресті вулиць Декабристів і Спаської, а потім продовжиться в Каштановому сквері, на вулиці Радянській, у самому центрі міста. Організатори почнуть акцію з хвилини мовчання в пам’ять про О.Макар.