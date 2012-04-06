У ГПУ заявляють, що збрехали не вони, а БЮТ

Прес-служба Генеральної прокуратури України повідомляє про те, що «Генеральним прокурором С. Піскуном 28 січня 2005 року незаконно було закрито кримінальну справу про організацію Ю. Тимошенко вчинення службовими особами ЄЕСУ злочинів: заволодіння бюджетними коштами, замаху на заволодіння бюджетними коштами, ухилення від сплати податків та службового підроблення документів.»

«21 січня 2005 року постановою Генерального прокурора С. Піскуна було закрито кримінальну справу за ч. 2 ст.369 - давання хабара вчинене повторно.

Тобто прес-служба БЮТ опублікувала лише одну постанову, і кримінальна справа про закриття якої йдеться у цій постанові, немає жодного стосунку до незаконної діяльності ЄЕСУ» - йдеться у повідомленні ГПУ.

«Ця справа (давання хабара) була закрита і більше не поновлювалась.

Крім того, ГПУ наголошує на тому, що заяви захисників Ю. Тимошенко про те, що начебто Верховний Суд України,визнав законність закриття щодо неї кримінальних справ у 2005 році, не відповідають дійсності.

Верховний Суд України клопотання адвоката Ю. Тимошенко В.Швеця щодо закриття кримінальних справ залишив без задоволення, заявляють у ГПУ» - заявили у силовому відомстві.