Батьківщина запевняє, що знову зловила Пшонку на брехні

Кримінальні справи щодо ЄЕСУ проти Юлії Тимошенко були закриті до того, як вона стала прем’єр-міністром у 2005 році.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби партії «Батьківщина» з приводу сьогоднішньої заяви генерального прокурора Віктора Пшонки щодо закриття справ проти Ю.Тимошенко.

Зокрема, як зазначили в партії, В.Пшонка заявив, що "24 січня 2005 року Тимошенко сіла в крісло прем`єра, а 28 січня генпрокурор Піскун закрив усі справи".

Таким чином В.Пшонка вибудував логічний ланцюг: Юлія Тимошенко стає прем’єром, нібито тисне на Президента, а Президент тисне на прокурора, додали в «Батьківщині».

Однак, як заявили в партії, «змушені повідомити пану Пшонці, що ця логіка хибна від самого початку. Оскільки постанова Піскуна, на основі якої генпрокурор зробив свої умовиводи, насправді була підписана 21 січня 2005 року. Тобто ще до того, як Віктор Ющенко офіційно став Президентом (23 січня) і призначив Юлію Тимошенко в.о. прем’єр-міністра (24 січня)».

«Крім того, навіть під час своєї інаугурації Віктор Ющенко ще вагався, кого призначити прем’єром – Юлію Тимошенко чи Петра Порошенка», - додали в «Батьківщині».

«У зв’язку з цим змушені констатувати, що керівник Генпрокуратури знову банально збрехав», - підкреслили в партії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 квітня, В.Пшонка заявив, що колишній генпрокурор С.Піскун закрив кримінальні справи проти Ю.Тимошенко на прохання тодішнього Президента України В.Ющенка.

За словами В.Пшонки, він мав розмову із С.Піскуном і той йому повідомив, що йому телефонував В.Ющенко і сказав закрити справу. При цьому, за словами В.Пшонки, у разі відмови С.Піскуна закрити справи В.Ющенко пригрозив йому звільненням з посади керівника ГПУ.