Джерело: Луценка помістили у відділення гострих отруєнь

Апеляційний суд Києва дав дозвіл дружині екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Ірині зустрітися з чоловіком в лікарні швидкої медичної допомоги, куди його було госпіталізовано сьогодні вранці з Лук’янівського СІЗО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі політичної партії «Народна Самооборона», лідером якої є Ю.Луценко.

«Апеляційний суд дав дозвіл Ірині Луценко зустрітися з чоловіком. Зараз вона їде до нього в лікарню, якщо встигне до завершення часу, який відведено для прийому відвідувачів», - зазначили у прес-службі. Додавши при цьому, що, скоріш за все, за наявною інформацією, Ю.Луценка поміщено у відділення гострих отруєнь, тобто в те саме, де він знаходився, коли оголосив голодування, оскільки лише в цьому відділенні є спеціальна палата, до якої можуть поміщати затриманих.