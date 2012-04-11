«Небесна Криниця» запрошує побувати в космосі

Як справжні радянські діти, багато хто з нас мріяв стати космонавтами, коли виростуть. Не всім вдалося зберегти і здійснити цю мрію.

Тому запрошуємо Вас зробити крок до дитячої мрії про космос у Дні космонавтики на зустрічі в Києві з 4 відомими російськими космонавтами, організованs компанією «Небесна Криниця» в рамках проекту «Криниця знань».

Захід пройде 13 квітня 2012 року і передбачає ряд зустрічей:

Зустріч з учнями Кловського ліцею (вул. Шовковична, 25), з 9:00 до 11:00.

Зустріч з учнями Загальноосвітньої школи № 78 (вул. Руставелі, 47), з 12:00 до 14:00.

Зустріч в «Президент Готелі» (вул. Госпітальна 12, Європейський зал, 3 поверх) з 18:00 до 21:00 для сімей партнерів і клієнтів компанії «Небесна Криниця».

Після зустрічі пройде сесія запитань і відповідей, потім відбудеться благодійний аукціон і фуршет.

Ви можете відвідати будь-який зручний для вас за часом захід.

Спікери:

Олег Іванович Скрипочка

Порядковий номер - 519 (107). Кількість польотів – 1. Тривалість польотів - 159 діб 08 г 43 хв 05 с. Число виходів у відкритий космос – 3. Тривалість виходу - 16 год. 39 хв. Статус - льотчик-космонавт РФ, загін ФДБУ НДІ ЦПК.

Олег Германович Артем’єв

Статус - космонавт-випробувач загону ФДБУ НДІ ЦПК. З 15 по 29 листопада 2007 року брав участь в 14-добовому контрольному експерименті за програмою проведення експерименту «МАРС-500». З 31 березня по 14 липня 2009 року брав участь у 105-добовому підготовчому експерименті за програмою проведення експерименту «МАРС-500». Політ в космос у складі основного екіпажа експедиції МКС-39/40 старт в березні 2014 року.

Сергій Олександрович Сапьоров

Інженер РКК «Енергія» зі збірки Спускаємого апарату Космічного корабля «Союз».

У складі Команди технічного обслуговування РКК «Енергія» брав участь в більш як 30 запусках і посадках пілотованих космічних кораблів «СОЮЗ-ТМ», «СОЮЗ-ТМА» і «Союз-ТМА-м».

Олександр Юрійович Лазаренко

Підполковник запасу ВВС (пошуко-рятувальна служба). У складі Федерального управління авіаційно-космічного пошуку і рятування при Міністерстві оборони Російської Федерації брав безпосередню участь в більш як 20 роботах із забезпечення запусків і посадок пілотованих космічних кораблів «СОЮЗ-ТМ» і «СОЮЗ-ТМА» як заступник начальника оперативно-технічної групи і в більш як 30 роботах по автоматичних космічних об'єктах як начальник оперативно-технічної групи.

*** Компанія «Небесна Криниця» ініціювала освітню програму для шкіл «Криниця знань». В рамках цієї програми компанія проводить конкурси малюнків для школярів молодших і середніх класів, конкурси винаходів для талановитої молоді, проводить уроки про воду, організовує зустрічі для школярів з цікавими людьми.

«Небесна Криниця» - компанія, що надає сервіс із забезпечення будинків і офісів чистою питною водою в бутлях 18,9 л. На ринку України з 2001 року. Повний контроль всього процесу: від виробництва до доставки води забезпечують власні виробничі потужності, call-центр і автопарк.

Система управління якістю компанії «Небесна Криниця» відповідає міжнародному стандарту якості ISO 9001:2008. Сертифікат №2011904005.

«Небесна Криниця» є сертифікованим членом Асоціації бутильованих вод України. За бездоганну якість товарів і послуг компанія нагороджена знаком якості «Вища проба», а також є лауреатом премії «Український торговий Олімп» в номінації «Чиста вода».

Контакти:

Веліканова Катерина

Pr–менеджер

Тіл: 099 678-52-30

velikanova@krinitsa.com.ua