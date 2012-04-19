Яценюку дозволили зустріч з Тимошенко, але не там, де він хотів

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора, після відвідування Качанівської виправної колонії Харкова, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, заявив народний депутат України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк.

«Нам не вдалося зустрітися, але у нас є шлях, яким чином погодити наші політичні домовленості, і ми це зробимо. Їм не вдасться перешкодити нам в об’єднавчому процесі опозиції й перемозі опозиції», - сказав А.Яценюк.

Він зазначив, що керівництво Качанівської колонії фактично дозволило йому зустрітися з Ю.Тимошенко, але тільки в тому приміщенні, до якого екс-прем’єр самостійно не може дістатися.

«Сказали, можете, звичайно, зустрітися, але в якомусь там окремому приміщенні, яке незрозуміло де знаходиться, знаючи про те, що Тимошенко не може пересуватися», - зазначив А.Яценюк.

Лідер «Фронту змін» обурився тим, що його як народного депутат не пускають до камери Ю.Тимошенко. «Яким чином мені, як члену українського парламенту, потрапити до камери Тимошенко? Тобто, депутати Європарламенту можуть попасти, а депутати українського парламенту – не можуть», - наголосив А.Яценюк.

На його думку, Генеральна прокуратура України не дозволила провести зустріч із Ю.Тимошенко «зі зрозумілих політичних мотивів».

Як повідомляв УНІАН, А.Яценюк звернувся до генпрокурора із заявою щодо зустрічі з Ю.Тимошенко у Качанівській колонії.

Водночас у ГПУ заявили, що не мають повноважень надати дозвіл на зустріч з Ю.Тимошенко. В Генпрокуратурі сказали, що звертатися за дозволом про зустріч адвокати, родичі, близькі та знайомі засуджених повинні в Державну пенітенціарну службу.

У свою чергу в Управлінні ДПтСУ в Харківській області А.Яценюку сказали, що вирішує питання допуску до Ю.Тимошенко начальник Качанівської колонії, до якого народний депутат і приїжджав.