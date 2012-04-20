Чому Росії невигідно ремонтувати кораблі в Україні?

Про це УНІАН заявив голова Загальноросійського руху підтримки флоту, екс-депутат Державної думи РФ Михайло Ненашев.

«Українська сторона на експертному рівні озвучує суму у 300 млн дол., а ціна його, максимум, 100-150 млн дол.», - сказав М.Ненашев.

При цьому він повідомив, що Україна наполягає, щоб модернізація крейсера була проведена з використанням комплектуючих, виготовлених в Україні, що вимагає модернізації низки українських підприємств, а це призведе до ще більшого дорожчання проекту.

М.Ненашев також повідомив, що РФ готова погодитися на проведення модернізації крейсера в Миколаєві, але з російськими комплектуючими. «Українська сторона відмовляється і хоче оплати і за комплектуючі», - сказав він.

Крім того, експерт повідомив, що Україна вимагає від РФ сплати митного збору за комплектуючі для ремонту кораблів Чорноморського флоту, які могли б поставлятися з Росії на українські суднобудівні заводи.

На думку М.Ненашева, за таких умов Росії дешевше ремонтувати свої кораблі на російських верфях. «Митний збір з'їдає все значення такого ремонту», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2010 року президенти України і РФ Віктор Янукович і Дмитро Медведєв домовилися добудувати ракетний крейсер «Україна». В.Янукович заявив, що глави держав домовилися добудувати за допомогою російської сторони крейсер «Україна», що знаходиться в Миколаєві на Суднобудівному заводі імені 61-го комунара.