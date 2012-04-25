Опозиція тримає облогу ВР
Народні депутати від опозиції чергували в сесійній залі всю ніч.
Зранку в середу депутати від опозиції продовжують блокувати парламент.
Про це на своїй сторінці Facebook написав депутат від БЮТ Олександр Сочка.
"8.15. Президія і урядова ложа заблоковані депутатами "БЮТ-Батьківщини", - написав він.
У свою чергу інший бютівцець Андрій Шевченко у своєму Твіттері написав: "В Раді настрій - блокувати, поки не доб'ємося, щоб допустили наших до Юлі. Чекаємо на прокурора і пенетенціарників".
У своєму дописі зробленому близько 7 години ранку, він також розповів, що під час блокування депутат Сергій Сас "травить байки з депутатського життя".
Депутати чергували у залі всю ніч.
Як відомо, депутати від БЮТ заблокували Верховну Раду у вівторок після того як оприлюднили заяву про побиття конвоєм екс-прем'єра Юлії Тимошенко під час примусового перевезення з Качанівської колонії до лікарні.
БЮТ вимагає звіту генерального прокурора та голови пенітенціарної служби. Тако ж вони вимагають, щоб до Тимошенко допустили депутатів не лише з опозиції, але від більшості.