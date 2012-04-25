Опозиція тримає облогу ВР

Зранку в середу депутати від опозиції продовжують блокувати парламент.

Про це на своїй сторінці Facebook написав депутат від БЮТ Олександр Сочка.

"8.15. Президія і урядова ложа заблоковані депутатами "БЮТ-Батьківщини", - написав він.

У свою чергу інший бютівцець Андрій Шевченко у своєму Твіттері написав: "В Раді настрій - блокувати, поки не доб'ємося, щоб допустили наших до Юлі. Чекаємо на прокурора і пенетенціарників".

У своєму дописі зробленому близько 7 години ранку, він також розповів, що під час блокування депутат Сергій Сас "травить байки з депутатського життя".

Депутати чергували у залі всю ніч.

Як відомо, депутати від БЮТ заблокували Верховну Раду у вівторок після того як оприлюднили заяву про побиття конвоєм екс-прем'єра Юлії Тимошенко під час примусового перевезення з Качанівської колонії до лікарні.

БЮТ вимагає звіту генерального прокурора та голови пенітенціарної служби. Тако ж вони вимагають, щоб до Тимошенко допустили депутатів не лише з опозиції, але від більшості.

Українська правда