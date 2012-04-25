Льовочкін - з візитом у Польщі
10:37, 25 квітня 2012Політика
693
У Варшаві під головуванням глав адміністрацій Президентів України та Польщі Сергія Льовочкіна та Яцека Міхаловського розпочалося засідання Консультативного комітету Президентів України та Польщі.
|Льовочкін з польським колегою головують на засіданні у Варшаві
Перед початком засідання глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін поклав квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку у Варшаві.
На порядку денному роботи Комітету – питання співробітництва у сфері європейської інтеграції, економічна та торговельна співпраця, питання інвестицій та енергетичної безпеки, а також співпраця в гуманітарній сфері.
Разом з главою Адміністрації Президента України С.Льовочкіним участь у роботі Комітету з українського боку беруть радники Президента України Андрій Гончарук та Ганна Герман, а також представники Міністерства закордонних справ України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства культури України та інші офіційні особи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter