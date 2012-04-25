ВР не працює - на нараді у Литвина домовитися не можуть
10:46, 25 квітня 2012Політика
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На нараді у голови Верховної Ради Володимира Литвина не вдалося знайти компроміс для розблокування роботи парламенту.
|Литвин не може розпочати засідання ВР
Вона повідомила, що В.Литвин погодився з цією пропозицією і запропонував запросити міжнародних експертів, щоб їх разом із народними депутатами допустили до Качанівської колонії.
«Але ця пропозиція не була підтримана», - зазначила В.Шведова.
За її словами, після цього В.Литвин запропонував розпочати пленарне засідання ВР «і звернутися до керівництва пенітенціарної системи з тим, щоб лікарів - народних депутатів допустили негайно до Тимошенко, але, разом з тим, це також не було підтримано».
Як сказала В.Шведова, поки що консенсусу не досягнуто.
У парламенті продовжується блокування трибуни та президії ВР.
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