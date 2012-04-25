ВР не працює - на нараді у Литвина домовитися не можуть

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам керівник прес-служби ВР Вікторія Шведова повідомила, що на нараді «представники опозиції наполягали на тому, аби лікарів – народних депутатів, які визначені ними, допустили до Юлії Тимошенко у Качанівську колонію».

Вона повідомила, що В.Литвин погодився з цією пропозицією і запропонував запросити міжнародних експертів, щоб їх разом із народними депутатами допустили до Качанівської колонії.

«Але ця пропозиція не була підтримана», - зазначила В.Шведова.

За її словами, після цього В.Литвин запропонував розпочати пленарне засідання ВР «і звернутися до керівництва пенітенціарної системи з тим, щоб лікарів - народних депутатів допустили негайно до Тимошенко, але, разом з тим, це також не було підтримано».

Як сказала В.Шведова, поки що консенсусу не досягнуто.

У парламенті продовжується блокування трибуни та президії ВР.