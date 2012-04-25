До Тимошенко підселили нових сусідок

До камери екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко перевели двох засуджених, що відбувають покарання за економічні злочини. Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України. Одна з них засуджена за підроблення банкнот, інша – за заволодіння чужим майном.

При цьому колишню "сусідку" Тимошенко переселили до іншого приміщення. Таке рішення керівництвом колонії було прийнято на підставі поданої особистої письмової заяви самої засудженої Ю.Абаплової.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко 24 квітня заявила, що минулого тижня в колонії записали сфабриковане інтерв’ю її співкамерниці для телеканалів «Інтер» та Першого національного.

«24.04 вийде інтерв’ю моєї сусідки по камері Юлії Абаплової. Це інтерв’ю, але в значно гіршому вигляді, ніж ви побачите, поступило до керівництва колонії тиждень тому з Адміністрації Президента", - написала Ю.Тимошенко записці з колонії, яку отримала "Українська правда".

«Тиждень мою сусідку щодня ламали та примушували це інтерв’ю записати на відеокамеру каналів «Інтер» та Перший національний або просто підписати його, але вона стійко трималася та відмовлялася це робити», - зазначила вона.

За словами Ю.Тимошенко, 23 квітня Ю.Абаплову забрали з камери приблизно о 19.00 і протягом «6 годин до години ночі над нею знущалися чотири садисти – три з керівництва колонії і один з харківської пенітенціарної служби».

«Їй погрожували тюремним ув’язненням її сина, неприємностями для її батьків, продовженням терміну ув’язнення та переведенням в нелюдські умови відбування покарання», - зазначила лідер БЮТ.

«Повернулася вона до камери в годину ночі заплакана, замучена, виснажена та повністю психологічно зруйнована. Зламали її на погрозах зіпсувати життя синові», - написала Ю.Тимошенко.

Ю.Тимошенко запевняє, що в неї немає проблем у стосунках із сусідкою, а в інтерв’ю «немає жодного слова правди».

Вона попросила ЗМІ давати це інтерв’ю винятково з її коментарем.

Пізніше Національна телекомпанія України розповсюдила повідомлення, що не планувала і не здійснювала такої зйомки не тільки останнім часом, а й раніше.