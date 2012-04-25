Пшонка наказав знайти синці Тимошенко

Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, 23 квітня В.Пшонка направив прокурору Харківської області Геннадію Тюріну доручення про проведення дослідчої перевірки в порядку, передбаченому статтею 97 Кримінально-процесуального кодексу України за заявою засудженої Ю.Тимошенко щодо незаконних, на її думку, дій службових осіб Качанівської ВК № 54, пов'язаних з її перевезенням 20 квітня для проходження обстеження та реабілітаційних процедур до клінічної лікарні № 5 «Укрзалізниці».

У дорученні також ідеться про необхідність проведення ґрунтовної перевірки доводів засудженої про застосування до неї службовими особами колонії заходів фізичного впливу, якими, за твердженням заявниці, їй спричинені тілесні ушкодження.

За наслідками перевірки прокуратурою Харківської області у визначений законом термін буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Хід перевірки перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.