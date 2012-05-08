Розинську відсторонили від ефіру на час розслідування інциденту з ДАІ

НТКУ відсторонила телеведучу Першого національного Наталію Розинську від роботи в ефірі на час проведення внутрішнього розслідування інциденту, який стався на початку травня між пані Розинською та співробітниками ДАІ. Про це «Телекритиці»повідомив генеральний директор Єгор Бенкендорф.

Як повідомив Єгор Бенкендорф, це вже не перший випадок, коли керівництво телекомпанії змушене вирішувати конфліктні ситуації, пов`язані із Наталією Розинською. «Мова йде про скарги на роботу та поведінку Розинської від спортивної редакції телеканалу, де зараз працює ведуча, та відвідувачів телеканалу, які стали жертвами непристойної поведінки Розинської».

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«У НТКУ переконані, що обличчя Першого національного своєю поведінкою та вчинками мають нести позитивні приклади для наших телеглядачів і обіцяє вжити відповідних заходів для недопущення подібних ситуацій у майбутньому», - зазначають в телекомпанії.

«Телекритика» звернулася до Бенкендорфа з запитанням, чи має намір керівництво НТКУ звільняти Наталію Розинську. Гендиректор НТКУ відповів, що рішення буде прийняте після розмови з пані Розинською.

Як повідомляв УНІАН, телеведуча Н.Розинська стверджує, що 2 травня у центрі Києва на вул. Саксаганського, 29, її побили, погрожуючи пістолетами, п`ятеро ДАІшників. «Мене зупинив патруль. Я попросила назвати причину зупинки та представиться (Це законна вимога будь-якого громадянина). Цього не було зроблено. Я сказала, що припускаю, що ви просто хочете хабар, але я не даю хабарів. Закрила вікно і поїхала», - розповіла Н.Розинська газеті «Сегодня». У погоню за телеведучою кинулися три машини ДАІ. «Вони перекрили мені рух, вибігло 5 амбалів у формі з табельною зброєю, яку вони приставили до лобового скла. Вони застосовували до мене силу. Нанесли тілесні ушкодження - шрам на всю руку. Це все зафіксовано в травмпункті. Мене просто силою витягали з машини. І все це за те, що я сказала, щоб ті представилися і назвали причину зупинки, - каже Н.Розинська. - Там було багато людей, все знімали. Є підтвердження моїх слів».

Через інцидент з представниками ДАІ на ведучу Першого національного Н.Розинську склали чотири протоколи за адміністративні порушення. Про це повідомив начальник Управління зв`язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук. За його словами, 2 травня Н.Розинська зупинилася в місці, де зупинка була заборонена: "Їй зробили зауваження і хотіли перевірити документи, проте вона просто виїхала з місця події, не реагуючи на звернення працівників. Цього дня у нас були посилені патрулі через святкування травневих свят і подій в Дніпропетровську. Тому її наздогнали і перекрили рух далі. Після цього відбувся конфлікт з представниками ДАІ. Показувати свої права вона відмовилася, тому виникала підозра, що їх немає взагалі. Пройти медичний огляд, щоб виявити наявність алкоголю в крові, вона теж відмовилася".

3 травня адвокат телеведучої Микола Неділько у коментарі УНІАН не виключив, що правоохоронні органи, переслідуючи його клієнтку, намагаються вплинути на екс-майора Управління держохорони Миколу Мельниченка. Про це М.Неділько заявив, коментуючи інформацію ЗМІ, що Н.Розинська порушила правила дорожнього руху та намагалася втекти.

М.Неділько, який одночасно є і адвокатом М.Мельниченка, зауважив, що свого часу за Н.Розинською через дружні стосунки з М.Мельниченком було встановлено стеження невстановленими особами та навіть були переслідування. “На неї через майора Мельниченка постійно чиниться тиск”, - сказав адвокат.

М.Неділько висловив думку, що з боку працівників міліції буде намагання порушити кримінальну справу проти Н.Розинської за фактом вчинення опору. “Зважаючи на те, що Розинська перебуває в дружніх стосунках з Мельниченком, то ця ситуація, думаю, буде використана проти нього. Я ці справи між собою пов`язую. Це вже не перша спроба порушити проти неї кримінальну справу, аби вплинути на Мельниченка”, - сказав адвокат.