Телеведуча Розинська: я не збираюся просити вибачення у бандитів у погонах

Про це йдеться в заяві Н.Розинської, переданій УНІАН.

Зокрема, телеведуча зазначає: «Я щиро дякую директору Національної телекомпанії України Єгору Бенкендорфу за те, що він попіклувався за мене і поспішив вибачитися перед владою. Я хочу сказати, що вибачатися за мене може тільки мій батько, чоловік або старший брат. Я - не збираюся вибачатися перед бандитами у погонах».

Н.Розинська зазначає, що «свідома того, що, швидше за все, після цієї заяви мене звільнять з телекомпанії, як це вже було в минулому за мої принципові політичні переконання і громадянську позицію. Тому мені вже не страшно. Я пережила те, що мене побили працівники міліції і наставляли мені пістолет до обличчя. Але і тепер, перед загрозою переслідувань і звільнення, я ніколи не вибачусь і не стану на коліна. Навіть під дулом пістолета я ні за яких обставин не буду вибачатися перед бандитами в погонах».

За словами Н.Розинської, її «принципова позиція - краще померти, стоячи з високо піднятою головою, аніж все життя стояти на колінах. Якщо кожен українець, якого била міліція, чи завдали морального чи фізичного болю правоохоронні органи або вимагали хабарі, підніме голову і скаже вголос «досить». А таких людей - мільйони. Тоді нам не буде чого боятися у нашій власній країні».

Як повідомляв УНІАН, тедеведуча Н.Розинська стверджує, що 2 травня у центрі Києва на вул. Саксаганського, 29, її побили, погрожуючи пістолетами, п`ятеро ДАІшників. «Мене зупинив патруль. Я попросила назвати причину зупинки та представиться (Це законна вимога будь-якого громадянина). Цього не було зроблено. Я сказала, що припускаю, що ви просто хочете хабар, але я не даю хабарів. Закрила вікно і поїхала», - розповіла Н.Розинська газеті «Сегодня». У погоню за телеведучою кинулися три машини ДАІ. «Вони перекрили мені рух, вибігло 5 амбалів у формі з табельною зброєю, яку вони приставили до лобового скла. Вони застосовували до мене силу. Нанесли тілесні ушкодження - шрам на всю руку. Це все зафіксовано в травмпункті. Мене просто силою витягали з машини. І все це за те, що я сказала, щоб ті представилися і назвали причину зупинки, - каже Н.Розинська. - Там було багато людей, все знімали. Є підтвердження моїх слів».

Через інцидент з представниками ДАІ на ведучу Першого національного Н.Розинську склали чотири протоколи за адміністративні порушення. Про це повідомив начальник Управління зв`язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук. За його словами, 2 травня Н.Розинська зупинилася в місці, де зупинка була заборонена: "Їй зробили зауваження і хотіли перевірити документи, проте вона просто виїхала з місця події, не реагуючи на звернення працівників. Цього дня у нас були посилені патрулі через святкування травневих свят і подій в Дніпропетровську. Тому її наздогнали і перекрили рух далі. Після цього відбувся конфлікт з представниками ДАІ. Показувати свої права вона відмовилася, тому виникала підозра, що їх немає взагалі. Пройти медичний огляд, щоб виявити наявність алкоголю в крові, вона теж відмовилася".

3 травня адвокат телеведучої Микола Неділько у коментарі УНІАН не виключив, що правоохоронні органи, переслідуючи його клієнтку, намагаються вплинути на екс-майора Управління держохорони Миколу Мельниченка. Про це М.Неділько заявив, коментуючи інформацію ЗМІ, що Н.Розинська порушила правила дорожнього руху та намагалася втекти.

М.Неділько, який одночасно є і адвокатом М.Мельниченка, зауважив, що свого часу за Н.Розинською через дружні стосунки з М.Мельниченком було встановлено стеження невстановленими особами та навіть були переслідування. “На неї через майора Мельниченка постійно чиниться тиск”, - сказав адвокат.

М.Неділько висловив думку, що з боку працівників міліції буде намагання порушити кримінальну справу проти Н.Розинської за фактом вчинення опору. “Зважаючи на те, що Розинська перебуває в дружніх стосунках з Мельниченком, то ця ситуація, думаю, буде використана проти нього. Я ці справи між собою пов`язую. Це вже не перша спроба порушити проти неї кримінальну справу, аби вплинути на Мельниченка”, - сказав адвокат.