Тимошенко вивезли з Качанівської колонії до лікарні

Як передає кореспондент УНІАН, о 8.02 на територію медичного закладу заїхала карета швидкої допомоги в супроводі автомобілів ДАІ та спецпідрозділу "Беркут".



Прихильники Ю.Тимошенко, яким вдалося залишитися на території лікарні, скандують "Юлі - волю!".



За кілька хвилин до цього журналістів центральних та місцевих ЗМІ вигнали з території лікарні і закрили на замок ворота медичного закладу.



Якийсь підполковник міліції змусив журналістів відійти від приймального відділення до КПП лікарні, яке знаходиться на відстані близько 100 метрів, повідомивши, що в лікарні проводяться спеціальні заходи, і тому журналісти мають залишити її.



Натомість перед приймальним відділенням залишилися близько 20 молодих людей у цивільному, щодо яких міліціонери не застосовували жодних заходів.



На територію ЦКБ Укрзалізниці приїхали начальник ГУ МВС в Харківській області Віктор Козицький і начальник Управління ДПтСУ в Харківській області Євген Бараш. На територію лікарні в'їхав мікроавтобус, який був у кортежі, який виїхав з Качанівської виправної колонії.



Варто зазначити, що пацієнтам лікарні не заборонено виходити на вулицю.



Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 7.00 кортеж в складі більше 10 автомобілів у супроводі ДАІ виїхав з воріт Качанівської колонії, де Ю.Тимошенко відбуває вирок Печерського суду.



Як стверджує захист Ю.Тимошенко, лікуванням екс-прем'єра займеться виключно лікар-невропатолог берлінської клініки "Шаріте" Лутц Хармс. Сама екс-прем'єр-міністр наголосила, що скасує згоду на госпіталізацію, якщо до її лікування спробує підключитися хтось з лікарів українського МОЗ.