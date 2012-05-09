Власенко: Влада панічно боїться, що Тимошенко побачать у поганому стані

Влада панічно боїться, що екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко побачать у поганому фізичному стані.

Про це УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, коментуючи те, що журналістам не дали можливості побачити Ю.Тимошенко під час її госпіталізації до центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

«Минулого разу, коли її вивозили, її вдалося сфотографувати, навіть комусь вдалося з нею поспілкуватися. Вони зараз бояться цього панічно, оскільки вони всім розповідали, що вона в гарному стані, що в неї нормальна температура – це очевидно не так. Вона дуже сильно схудла, вчора в неї була температура 35,8», - сказав С.Власенко.

За словами захисника, лікар-невропатолог берлінської клініки "Шаріте" Лутц Хармс повинен незабаром розпочати виведення Ю.Тимошенко з голодування і повноцінний процес реабілітації.

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Як повідомляв УНІАН, зранку 9 травня екс-прем'єр-міністра України Ю.Тимошенко привезли до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

О 8.02 на територію медичного закладу заїхала карета швидкої допомоги у супроводі автомобілів ДАІ та спецпідрозділу "Беркут".

Перед цим журналістів центральних і місцевих ЗМІ вигнали з території ЦКЛ «Укрзалізниці» і зачинили на замок ворота медичного закладу. Також працівники міліції вивели з території медзакладу прихильників Ю.Тимошенко, які з самого ранку чергували перед приймальним відділенням лікарні.