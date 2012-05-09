Опозиціонери радяться, чи продовжувати блокаду парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови ВР сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи перспективи роботи парламенту.

В той же час він додав, що поки що йдуть консультації в опозиції щодо подальших дій в парламенті. Він наголосив, що «політичні репресії і переслідування залишаються темою, яка буде актуальною в нашій діяльності».

М.Томенко підкреслив, що «якщо парламентська більшість піде на те, щоб розглядати питання, які ми пропонуємо, то парламент буде працювати». «Якщо парламентська більшість вважає, що опозиції немає, то тоді із заднього проходу буде виходити хтось із керівництва парламенту і буде керувати з пустуючого крісла Рината Ахметова», - сказав М.Томенко.

Він підкреслив, що опозиція готова до роботи, в тому випадку, якщо всі питання, які вона пропонує, будуть розглядатися. «Ми зацікавлені в роботі парламенту, але якщо наші питання не будуть розглядатися, то парламент не буде працювати в цивілізованому режимі», - сказав М.Томенко.

У свою чергу народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк наголосив: «у нас суттєва відмінність між позицією опозиції і позицією Партії регіонів». Він зауважив, що опозиція наполягає на прийнятті нового соціального пакета, «тільки не під вибори, під які Янукович хоче роздати 50-100 гривень, а системні реформи соціальних зобов’язань держави, які б передбачали збільшення прожиткового мінімуму, заробітних плат і перерахунок пенсій на 334 гривні, як це було передбачено законом, який скасувала парламентська більшість у вересні місяці».