Власенко запропонував Кузьміну відмінити свідоцтво про народження Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час брифінгу захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

«Зараз з’являється нова серія абсурдів від шоумена Рената Кузьміна, який вже, напевно, забув, що він прокурор, і просто пам’ятає, що він пацан і шоумен», - сказав він.

С.Власенко висловив здивування, що ГПУ визначила саме термін у два тижні, через які звинувачення будуть пред’явлені.

«У них що, є план по посадці Тимошенко? У них що, все розписано?.. Чи під тиском європейської громадськості вони розуміють, що у касаційного суду, який буде проводити своє засідання 15 травня, немає іншого виходу, ніж скасувати абсурдний вирок Кірєєва, і вони шукають інші запобіжники», - сказав він.

С.Власенко також висловив здивування, що у справі Є.Щербаня була розрита могила одного з фігурантів цієї справи. «Що вони там хотіли знайти? Рахунок на кілерство, підписаний Матросом, чи акт виконаних робіт через 15 років?», - сказав С.Власенко.

При цьому він наголосив, що вже не здивується, якщо перший заступник генпрокурора Р.Кузьмін зробить заяву, що в могилі Матроса був знайдений рахунок, підписаний кимось, і записку про те, що Матроса завербував Павло Лазаренко.

Захисник зауважив, що вже колись радив Р.Кузьміну скасувати свідоцтво про народження Ю.Тимошенко. «Юридично вона перестане існувати, і вам буде легше всім жити», - зацитував С.Власенко свої слова, сказані першому заступнику генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі. У грудні 2011 року Апеляційний суд Києва підтвердив це рішення.

22 січня 2012 року захист Ю.Тимошенко звернувся до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних та цивільних справ з касаційною скаргою на рішення судів першої та другої інстанції у "газовій" справі. Захист вимагає від суду скасувати ці рішення як незаконні та закрити кримінальну справу проти Ю.Тимошенко за відсутністю події та складу злочину.