Донька Тимошенко: Через помсту однієї людини наша сім'я долає випробування

«Я пишаюся своєю мамою, і дуже шкодую, що сьогодні не змогла її привітати з Днем матері. Через помсту однієї людини наша сім`я вимушена проходити випробування. Але ми – і тато, і я - ми разом, і ми - з мамою. Вона відчуває нашу підтримку, а ми – її підтримку», - цитує слова доньки екс-прем’єра сайт Тимошенко.

Як відомо, Є.Тимошенко була захисником своєї матері (з кола близьких родичів) у так званій «газовій» справі, а також допущена у цьому статусі до процесу у новій справі, порушеній проти Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Чоловік екс-прем`єра Олександр Тимошенко також виступав захисником своєї дружини у справі щодо підписання у 2009 році газових контрактів з Росією. Проте, через переслідування, які були розпочаті проти нього, вимушений був звернутися до уряду Чехії з проханням про отримання політичного притулку.