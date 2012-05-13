Донька Тимошенко: Через помсту однієї людини наша сім'я долає випробування
19:41, 13 травня 2012Політика
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Донька екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія вважає, що сьогодні для кожної людини особливо важливо висловити свою любов та підтримку своїм матерям.
|Євгенія шкодує, що не змогла привітати маму
Як відомо, Є.Тимошенко була захисником своєї матері (з кола близьких родичів) у так званій «газовій» справі, а також допущена у цьому статусі до процесу у новій справі, порушеній проти Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».
Чоловік екс-прем`єра Олександр Тимошенко також виступав захисником своєї дружини у справі щодо підписання у 2009 році газових контрактів з Росією. Проте, через переслідування, які були розпочаті проти нього, вимушений був звернутися до уряду Чехії з проханням про отримання політичного притулку.
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