Томенко розгадав «глибоку сутність» місцевого самоврядування від ПР

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.Томенка, нагадавши, що наприкінці травня завершується термін перебування на посаді Київського міського голови Леоніда Черновецького. З огляду на це обговорюються різні варіанти того, коли буде ухвалена постанова Верховної Ради про призначення нових виборів у Києві.

Аналізуючи ситуацію, що склалася, М.Томенко назвав зрозумілим, що сьогодні визначення дати виборів Київського міського голови напряму залежить від суб’єктивного фактору: готовності кандидата від Партії регіонів, голови КМДА Олександра Попова перемогти на цих виборах. Виходячи з цього, Адміністрація Президента дасть відповідну вказівку парламентській більшості, і рішення про призначення дати виборів буде ухвалене протягом кількох днів, зауважив віце-спікер.

«Принцип так званого місцевого самоврядування від Партії регіонів в українській столиці простий: якщо остаточно вдасться переконати Віталія Кличка, якого підтримали всі опозиційні партії, не брати участі у виборах, то вибори відбудуться наприкінці липня. Якщо ж Віталій Кличко залишиться єдиним кандидатом від опозиції з готовністю брати участь у виборчій кампанії влітку, то вибори проводитимуться або одночасно з парламентськими (28 жовтня), або ще пізніше», - вважає М.Томенко.

«Отож, принцип влади дуже простий: для того, щоб розпочинати вибори, треба мати стовідсоткову впевненість, що переможе кандидат від Партії регіонів. В цьому закладена «глибока сутність» місцевого самоврядування від Партії регіонів», - додав М.Томенко.