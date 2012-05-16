Кличко: можна провести люстрацію за прикладом Грузії

Про це заявив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко під час спілкування з блогерами та представниками громадських організацій Чернігова, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Люстрація кадрів – це необхідна умова виведення України з глибокої політичної та економічної криз. Я переконаний, що треба звільняти тих людей, які брали хабарі й наживалися, замість того, щоб працювати на користь держави, які дискредитували професію правоохоронців, захисників громадян», - сказав В.Кличко. Він переконаний, що за приклад успішного реформування правоохоронної сфери необхідно брати Грузію, де за короткий час вдалося повністю перезавантажити правоохоронну систему.

«В Грузії, так само як і в Україні, надзвичайно короткою була «лава запасних» - не було звідки брати кваліфіковані кадри. При цьому після звільнення в один день усіх працівників міліції, уряду Михаїла Саакашвілі необхідно було упродовж місяця знайти й навчити людей. І грузини знайшли мудре рішення – повертати з-за кордону молодих людей, трудових мігрантів, які тисячами виїхали з Грузії у пошуках кращої долі-роботи і освіти. І найбільшим викликом для грузинської влади стало гарантування цим людям стабільної роботи, пристойної заробітної платні, соціального захисту», - сказав В.Кличко.

«Вважаю, що Україні варто йти таким же шляхом, брати до уваги досвід Грузії в цих питаннях. Треба гарантувати молодим українцям можливість будувати своє життя в Україні, тоді вони повертатимуться і працюватимуть на користь держави», - зазначив лідер «УДАРу».

Політик також відповів на питання про те, яким чином можна активізувати молодих людей в Україні. «Це завдання для кожного з нас. Молодь думає, що нічого не вирішує, але насправді недооцінює себе. Це наше завдання, завдання політиків нової формації - активізувати, розбудити людей. Зі мною особисто це сталося в 2004 році. Повірте, я не планував брати участь у політичних подіях того часу. Але в певний момент я відчув, що від мене, від моєї позиції теж щось залежить. І сьогодні я знаю – люди будуть більш активними, відповідальними, якщо усвідомлять свою значимість. І саме молоді політики мають переконати суспільство у тому, що кожен його представник може впливати на ситуацію в країні і може змінити власне життя», - вважає В.Кличко.