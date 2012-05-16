Азаров - про Тимошенко: Нам сто років вона не потрібна

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на конференції в Європарламенті на тему: «Україна і ЄС – яке майбутнє?».

На підтвердження своєї тези український прем`єр навів Форум об`єднаної опозиції, що відбувся в суботу, 12 травня, .

«Він транслювався нашими телеканалами», - сказав М.Азаров. (Як відомо, згоду на трансляцію Форуму об`єднаної опозиції в прямому ефірі дав тільки один телеканал – опозиційний – ТВі).

«Вони (представники опозиції – УНІАН) виступали з такою жорсткою критикою Президента і уряду, на мій погляд, необгрунтованою, популістською», - сказав прем`єр.

Він зазначив, що подивився протягом 5 хвилин телевізійну трансляцію і спокійно поставився до виступів представників опозиції, оскільки вважає, що більшість людей в Україні не поділяють їхні погляди. При цьому М.Азаров висловив думку, що представники опозиції говорили так відверто і критично тому, що розуміли, що їм за це нічого не буде.

Кажучи про справу колишнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, нинішній прем`єр вкотре підкреслив, що в цьому випадку йдеться не про політичне рішення колишнього прем`єра, а про підробку нею директив уряду, на підставі чого був підписаний дуже невигідний для України газовий контракт з Росією.

При цьому М.Азаров зазначив, що протягом року після підписання цей контракт був засекречений.

«Я перший раз у березні 2010 року прочитав цей контракт. Я прочитав ці страшні умови, і першим, чим почали займатися, звичайно, не Тимошенко. Нам сто років вона не потрібна», - сказав український прем`єр.

Він також ще раз підкреслив готовність запросити європейських юристів на касаційний процес у справі Ю.Тимошенко і пообіцяв зробити цей процес максимально відкритим і прозорим.