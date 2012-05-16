Вперше в Україні ексклюзивне шоу «Метаморфози» ілюзіоніста Франца Харарі

У п'ятницю, 25 травня, американський ілюзіоніст Франц Харарі вперше виступить в Україні в рамках відкриття другої черги будівництва житлового кварталу «Новопечерські Липки».

Ф.Харарі – маг-ілюзіоніст, партнер-постановник трюків Девіда Коперфільда і концертних номерів Майкла Джексона. Усесвітню популярність здобув після проведення ілюзії із зникненням шатла, а також розчинення в повітрі сфінкса і танка.

На заході Ф.Харрі представить ексклюзивне шоу «Метаморфози», яке нікого не залишить байдужим.

В рамках відкриття другої черги «Новопечерських Липок» гостей заходу також чекає:

Унікальне 3-D, світлове і лазерне шоу.

Концертна шоу-програма.

Екскурсія по кварталу і відвідини шоу-рума.

Приємні сюрпризи, чудеса, подарунки.

Спілкування з представниками компанії-забудовника і девелопера, чиновниками міської і державної виконавчої влади, жителями кварталу.

Час проведення: 19:30-23:00

Акредитація проводиться до 18:00 до понеділка, 21 травня.

Контакти для акредитації:

Дмитро Новіков

(044) 528-91-91

(066) 347-05-88

nda@novolipki.com