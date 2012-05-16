Вперше в Україні ексклюзивне шоу «Метаморфози» ілюзіоніста Франца Харарі
У п'ятницю, 25 травня, американський ілюзіоніст Франц Харарі вперше виступить в Україні в рамках відкриття другої черги будівництва житлового кварталу «Новопечерські Липки».
Ф.Харарі – маг-ілюзіоніст, партнер-постановник трюків Девіда Коперфільда і концертних номерів Майкла Джексона. Усесвітню популярність здобув після проведення ілюзії із зникненням шатла, а також розчинення в повітрі сфінкса і танка.
На заході Ф.Харрі представить ексклюзивне шоу «Метаморфози», яке нікого не залишить байдужим.
В рамках відкриття другої черги «Новопечерських Липок» гостей заходу також чекає:
Унікальне 3-D, світлове і лазерне шоу.
Концертна шоу-програма.
Екскурсія по кварталу і відвідини шоу-рума.
Приємні сюрпризи, чудеса, подарунки.
Спілкування з представниками компанії-забудовника і девелопера, чиновниками міської і державної виконавчої влади, жителями кварталу.
Час проведення: 19:30-23:00
Акредитація проводиться до 18:00 до понеділка, 21 травня.
Контакти для акредитації:
Дмитро Новіков
(044) 528-91-91
(066) 347-05-88
nda@novolipki.com