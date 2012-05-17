Посол США вважає, що українським прокурорам треба підвищити зарплату

Українським прокурорам необхідно підвищити зарплату, аби уникнути корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання під час міжнародної конференції щодо реформування прокуратури в Україні висловив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт.

Він зазначив, що в Україні наразі працює близько 11 тис. прокурорів.

«В розрахунку на душу населення це надзвичайно високий рівень», - сказав посол і додав, що на 100 тис. населення у Франції, Італії, Іспанії чи Німеччині припадає від 3 до 6 прокурорів, тоді як в Україні – майже 21 прокурор.

Дж.Теффт зауважив, що така велика кількість прокурорів у поєднанні з низькими офіційними зарплатами призводить до корупції. Відповідно, він вважає, що в ході реформування органів прокуратури необхідно істотно підвищити зарплату прокурорам.

Він наголосив, що прокурори є і повинні бути наділені важливими повноваженнями в системі кримінального судочинства: використовувати ресурси держави з метою звинувачення співгромадян у вчиненні злочинів та притягувати їх до суду із можливим позбавленням волі.

«Будучи неврегульованими, нестриманими, ці повноваження загрожують не лише знищити особу, але й зруйнувати саму основу демократичного суспільства, тобто довіру народу до верховенства права», - зауважив посол.

Він нагадав, що прокуратура в Україні продовжує виконувати функції загального нагляду, що стало предметом критики Венеціанської комісії. «Для того щоб виконати свої зобов’язання перед Радою Європи та дотримуватися європейських цінностей, це повноваження в процесі реформування повинно бути усунуте», - наголосив Дж.Теффт і додав, що ліквідація «загального нагляду» дозволить усунути деякі корупційні ризики.

Дж.Теффт також закликав владу проводити такі реформи, які б захищали права кожного українця, зменшували б корупційні ризики та відповідали б міжнародним зобов’язанням з реформування прокуратури.