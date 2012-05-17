Співдоповідачі ПАРЄ побачили, що Тимошенко налаштована дуже рішуче

«Відбулося втручання у її приватне життя, і вона висловила чітке занепокоєння, що деталі стану її здоров’я обговорюються публічно», - сказала М.Репс сьогодні на прес-конференції у Києві.

Вона відмовилася коментувати ситуацію щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко.

«Єдине, що я можу сказати про стан її здоров’я, що вона потребує лікування», - М.Репс.

Вона зазначила, що вважає Ю.Тимошенко сильною жінкою, яка має чітке усвідомлення того, що відбувається в Україні.

«Вона дуже рішуче налаштована», - додала М.Репс.

За її словами, співдоповідачі ПАРЄ під час зустрічі з Ю.Тимошенко обговорювалося питання майбутніх парламентських виборів в Україні, ситуацію з правами опозиції. М.Репс наголосила, що Ю.Тимошенко в курсі всього, що відбувається в Україні і поза її межами.

У свою чергу, співдоповідач ПАРЄ М. де Пурбе-Лундін зазначила, що у лікарняній палаті Ю.Тимошенко встановлені три камери спостереження.

«Нам сказали, що коли вона перевдягається, в палаті перебувають жінки, хоча ми не мали можливості це перевірити. Пані Тимошенко відчуває великий дискомфорт з цього приводу», - сказала вона.

За словами М. де Пурбе-Лундін, одна з рекомендацій, яку співдоповідачі надаватимуть Комітету ПАРЄ з питань моніторингу, полягатиме в тому, щоб влада України з повагою ставилася до приватного життя Ю.Тимошенко.

Вона також повідомила, що в палаті екс-прем’єр-міністра серед охоронців були і чоловіки, і жінки. Крім того, були якісь люди в коридорі і поза межами відділення.

«Деякі лікувальні процедури проводяться при вимкненому світлі, оскільки Ю.Тимошенко не хоче вмикати світло, щоб все це було видно на камери, і лікарям доводиться працювати в таких умовах», - сказала М. де Пурбе-Лундін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні співдоповідачі ПАРЄ М. де Пурбе-Лундін і М.Репс відвідали екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко у харківський лікарні «Укразлізниці», де вона проходить курс лікування.