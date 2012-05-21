Німецький лікар: Лікування Тимошенко можливе без аналізу крові

Лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко можливе без проведення аналізу її крові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці» в Харкові заявила лікар берлінської клініки «Шаріте» Анетт Райсгауер, відповідаючи на запитання журналістів про можливість проведення лікування без відповідних аналізів.

«Так, лікування можливе в основному», - сказала А.Райсгауер.

Вона зазначила, що на перший погляд, «настрій Ю.Тимошенко хороший».

А.Райсгауер зазначила, що вона продовжить виконання рекомендацій доктора Лутца Хамса, який розпочинав лікування Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Харкова прибула лікар берлінської клініки «Шаріте» Анетт Райсгауер для участі у реабілітаційному процесі Ю.Тимошенко.

А.Райсгауер замінила у Харкові німецького лікаря-невропатолога Лутца Хармса, який лікував екс-прем’єра України до кінця минулого тижня.

Ю.Тимошенко перебуває у лікарні «Укрзалізниці» з 9 травня. При цьому екс-прем’єр, як раніше, відмовляється здавати кров на аналізи.

Зокрема, як заявляла 10 травня віце-прем’єр - міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова, "клінічний і біохімічний аналізи (крові) на сьогоднішній день вона (Ю.Тимошенко) не здає. Вона відмовила і українським лікарям, відмовила вона і нашому німецькому колезі".