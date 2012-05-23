Львівська міська рада вимагає від Януковича припинити мовні спекулювання

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу на сесії депутат від ВО „Свобода” Богдан Галайко заявив: «Верховна Рада розглядатиме законопроект про мови, авторами якого виступили відомий українофоб Колесніченко та не менш одіозний депутат Ківалов. Тому ми звертаємося до Президента як до гаранта Конституції з вимогою не спекулювати мовним питанням. Перед кожними виборами до парламенту Партія регіонів ініціює ухвалення подібних законопроектів, чим намагається «задобрити» свій електорат та відвернути увагу від своїх прорахунків. Вважаємо, що такі ініціативи потрібно припинити, бо державною мовою в Україні є українська, і це чітко прописано у Конституції».

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Довідка УНІАН. Народні депутати від Партії регіонів Сергій Ківалов та Вадим Колесніченко минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про принципи державної мовної політики».

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).

У той же час Венеціанська комісія вважає, що в проекті закону недостатньо гарантій застосування і захисту української мови.

Верховна Рада 24 травня планує розглянути цей законопроект.