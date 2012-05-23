ЄП планує закликати Україну негайно звільнити засуджених за політмотивами

Європейський парламент планує закликати Україну негайно звільнити засуджених за політичними мотивами.

Про це йдеться у спільному проекті резолюції шести основних груп Європарламенту, текст якої має УНІАН.

“(Європарламент – УНІАН) закликає до безумовного негайного звільнення всіх в’язнів, засуджених за політично-вмотивованими підставами, в тому числі, - лідерів опозиції”, - написано у третьому пункті проекту.

При цьому, депутати планують також закликати Україну визначитися із долею засуджених опозиціонерів до початку передвиборчої кампанії.

“(Європарламент – УНІАН) закликає українську владу прояснити ситуацію в’язнів, засуджених за політично-вмотивованими підставами, до початку передвиборчої кампанії”, - йдеться у проекті.

У документі передбачається підкреслити, що підписання та ратифікація угоди про асоціацію між ЄС та Україною, а також її ефективна реалізація вимагатиме покращення ситуації з правами людини, в тому числі, декриміналізації політичних рішень шляхом реформування Кримінального кодексу України, поліпшення дії принципу верховенства права, посилення демократії, а також проведення вільних і чесних виборів.

Депутати планують підкреслити, що вирішення поточних проблем у відносинах України та ЄС може відбутися лише за бажання української влади здійснити необхідні реформи, в тому числі, реформу судової системи.

Крім того, проектом передбачається висловити стурбованість судовими процесами проти колишніх та чинних урядовців, що не відповідають європейським стандартам чесності, неупередженості, прозорості та незалежності.

Депутати також планують висловити жаль через засудження колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та підкреслити, що посилення верховенства права та незалежності судової системи, а також початок боротьби з корупцією, яка б заслуговувала на довіру, є необхідними не лише для поглиблення відносин між Україною та ЄС, але й для покращення демократії в самій Україні.

Проектом резолюції передбачається закликати українську владу розділяти політичну та кримінальну відповідальність і змінити, відповідно, чинний Кримінальний кодекс.

“(Європарламент – УНІАН) підкреслює, що демократична боротьба за політичні рішення має відбуватися в парламенті та через участь виборців у вільних виборах, не повинна руйнуватися особисто чи політично мотивованими діями кримінального переслідування та маніпулюванням рішень в кримінальних судах”, - написано в проекті резолюції.

Депутати також планують закликати українську владу гарантувати неупередженість та прозорість касаційного процесу Ю.Тимошенко та виловити жаль рішенням Верховного спеціалізованого суду України відкласти винесення вердикту до 26 червня цього року.

У документі також міститься заклик до офіційного Києва забезпечити права усіх ув’язнених за політично вмотивованими підставами, і в тому числі Ю.Тимошенко, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія Іващенка, на адекватну медичну допомогу, а також на доступ без обмежень до адвокатів, та права на відвідування близькими рідними та іншими особами, такими, як Посол ЄС.

Депутати також планують засудити використання сили проти Ю.Тимошенко.

“(Європарламент – УНІАН) засуджує використання сили охороною в’язниці проти Ю.Тимошенко та нагадує зобов’язання України негайно та неупереджено вивчати всі скарги на тортури чи інші форми жорстокого, негуманного чи деградуючого поводження”, - написано у проекті.

Європарламент планує закликати Україну створити незалежну та неупереджену комісію міжнародних юристів для повідомлень про можливі порушення фундаментальних прав і свобод у справах Ю.Тимошенко та інших членів уряду, а також взяти до уваги, як позитивний крок, згоду прем’єр-міністра України Миколи Азарова на пропозицію Президента Європарламенту Мартіна Шульца направити в Україну додаткову групу медиків для обстеження Ю.Тимошенко та міжнародно визнаних європейських осіб для спостереження за касаційним процесом колишнього українського прем’єра та іншими можливими процесами проти неї.

Депутати також планують привітати переведення Ю.Тимошенко з Качанівської колонії до шпиталю та наполягати на тому, щоб всі судові процеси проти колишніх та нинішніх урядовців проводилися відповідно до європейських стандартів чесності, неупередженості, прозорості та незалежності.

Проектом резолюції також передбачається висловити тривогу щодо стану демократичних свобод в Україні та щодо практики інтрументалізації державних інституцій з метою політичної помсти.

Депутати також планують наголосити на необхідності чесних та вільних парламентських виборів, які відбудуться у жовтні цього року.

“(Європарламент – УНІАН) підкреслює критичну важливість чесних, вільних та прозорих парламентських виборів в Україні, включаючи право лідерів опозиції брати участь”, - написано у проекті.

Крім того, в резолюції планується висловити підтримку успішності проведення Євро-2012 в Україні, але водночас і попередити європейських політиків про ситуацію в Україні.

“(Європарламент – УНІАН) закликає європейських політиків, які хочуть відвідати матчі Євро-2012 в Україні (як приватні особи) чітко повідомити про своє знання політичної ситуації в Україні та шукати можливостей відвідування політичних в’язнів у в’язницях, або відвідувати (матчі – УНІАН), як приватні особи, не як VIP-гості.

Як повідомляв УНІАН, після дебатів, що відбулися 22 травня, Європарламент планує схвалити резолюцію. Голосування заплановане на четвер, 24 травня.