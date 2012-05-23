Опозиція до Януковича не прийшла

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час зустрічі з лідерами фракцій ВР та керівництвом парламенту.

В.Янукович зауважив, що рано чи пізно, але робота над Конституцією України перейде в парламент, який має величезний досвід такої роботи. "Дуже важливо, щоб в роботі Конституційної асамблеї взяли участь представники всіх фракцій", - сказав він. Президент наголосив, що це потрібно для того, аби редакція Конституції була узгоджена і вся робота Конституційної асамблеї не була марнотратством. "Зараз прийшов час подивитися нам всім разом, що нам потрібно виправити в цій Конституції", - наголосив Президент.

За словами В.Януковича, найгострішим питанням є питання судової реформи. "Без змін до Конституції ми продовжувати реформу не можемо, тим паче, що це наше зобов’язання перед Радою Європи", - додав глава держави. В.Янукович звернувся до голови ВР Володимира Литвина запросити голову Конституційної асамблеї Леоніда Кравчука і обговорити питання роботи асамблеї.

У зустрічі взяли участь глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, секретар РНБОУ - Андрій Клюєв, глава уряду Микола Азаров, голова ВР В.Литвин, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, перший заступник голови Верховної Ради Адам Мартинюк, заступник лідера фракції КПУ Валентин Матвєєв, представник фракції Народної партії Валерій Баранов, лідер групи "Реформи заради майбутнього" Ігор Рибаков. Представники опозиції не прийшли на зустріч, хоча Президент України наголосив, що їх запрошували.