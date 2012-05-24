"Свобода": ми чудово розуміємо, кому фактично належить влада

Про це на прес-конференції повідомив керівник Чернівецького обласного виборчого штабу Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Назар Горук, поінформували УНІАН у прес-службі партії.

За його словами, підставою для такої ініціативи є невтішний стан економіки області та ігнорування нагальних проблем буковинської громади.

Як зазначив Н.Горук, за інформацією Державного комітету статистики, Чернівецька область посідає останні місця за основними показниками соціально-економічного розвитку. З-поміж решти областей держави, Буковина має найгірші показники з рівня зарплати, індексу промислової продукції, обсягу реалізованої промислової продукції, рівня закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, обсягів експорту-імпорту товарів, рівня доходів на одну особу, прибутковості ведення бізнесу, рівня зайнятості населення та рівня безробіття, сказав він.

«Ми чудово розуміємо, кому сьогодні належить фактична влада в області. Ці ж люди несуть повну відповідальність за стан справ на Буковині», – зазначив Н.Горук. «Свободівець» додав, що висловлення недовіри керманичу виконавчої влади області повинне стати сигналом для самоаналізу та відповідних висновків.

«Голосування за цей проект рішення продемонструє нам реальну кількість депутатів обласної ради, яким не байдуже майбутнє області. Переконаний, що свідомі та відповідальні депутати, які залежать від громади, а не керівництва ОДА, вивчивши дані, які ми зібрали, підтримають наш проект», – наголосив Н.Горук.