Депутат: розмовами про підкуп опозиція виправдовує свою майбутню поразку

Про це йдеться в його заяві, переданій УНІАН прес-службою ПР.

«Влада зацікавлена у тому, щоб вибори відбулися прозоро, чесно та демократично. Це серйозний іспит перед Європою і українським суспільством. На відміну від опозиції, влада несе відповідальність перед виборцями та світовою спільнотою», - зазначив В.Олійник.

За його словами, заяви опозиції про начебто існуючі наміри Партії регіонів щодо можливого підкупу виборців спрямовані виключно на те, щоб виправдати майбутню поразку на парламентських виборах. При цьому депутат зазначив, що влада має наміри виграти на майбутніх парламентських виборах чесно та демократично. Тобто, щоб суспільство само зробило свій вибір, додав він.