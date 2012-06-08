В Україні очікують до 800 тисяч іноземних вболівальників Євро

Він, до речі, буде найчисленнішим серед усіх учасників чемпіонату Європи, пише Україна-2012.

Посольство України в Швеції підтверджує приїзд 30 000 шанувальників «Тре крунур». В цілому ж, за прогнозами, столицю Україну можуть наводнити 40 000 шведів.

Серед інших країн-учасниць Євро, велика група підтримки буде у німців - близько 30 000. Крім того, в Україну на матчі приїдуть близько 40 000 росіян, яким не дісталися квитки на ігри їхньої збірної в Польщі.

В цілому ж, за словами директора Місцевого організаційного комітету Маркіяна Лубківського, Україна розраховує на приїзд 800 000 іноземних уболівальників. «Ми очікуємо 400 000 гостей з квитками, і стільки ж без них, які приїдуть підтримати свої команди у фан-зонах», - наголосив Маркіян Лубківський.