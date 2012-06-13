Луценко - судді: навіщо всіх мучити, відправляйте в колонію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на судовому засіданні Печерського райсуду Києва, підтримуючи заявлене його адвокатами клопотання про відвід судді.

«Ваша честь, або Ви самі приміть відвід, або відразу зачитайте вирок. Навіщо мучити мене, свідків, громадськість, конвой, себе, врешті-решт, зачитайте і будемо квити. Відправляйте до колонії і країна видохне, бо покарано «найбільшого злочинця», - сказав Ю.Луценко.

При цьому він знову заявив, що, не дивлячись на численні прохання, йому досі не надано обвинувального висновку.

«Отже, я не знаю, в чому мене звинувачують, оскільки мені до сих пір не вручили копії обвинувального висновку», - зазначив екс-міністр, зауваживши, що якщо прокуратура заявляє, що ще під час розгляду попередньої справи йому було вручено обвинувальний висновок щодо оперативно-розшукової справи, то чому читають обвинувальний висновок зараз.

«Як я можу вважати Вас об’єктивною, якщо Ви видаляєте мене з зали за те, що я вимагаю по закону… Ваша практика ігнорувати мої права вже не в тому «вовчому» засіданні, а в цьому дає підстави не вірити у Вашу об’єктивність», - сказав Ю.Луценко.

В контексті сказаного він нагадав, що навіть екс-прем’єру Юлії Тимошенко Шевченківський суд, коли виїжджав до неї у слідчий ізолятор, надавав копію обвинувального висновку.

Заслухавши думки сторін-учасниць процесу, суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення за заявленим клопотанням.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценку було висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Ю.Луценка звинувачують у тому, що 2009 року на посаді голови МВС він продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Цей епізод справи проти екс-міністра був виділений в окрему справу 21 січня 2012 року.