Луценко порадив прокурорам вчитися, бо ті «ні хрена не знають»
13:51, 13 червня 2012Політика
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Головуюча у справі за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в організації незаконного стеження суддя Ганна Медушевська зробила йому зауваження за вживання нецензурних слів.
|Луценко отримав зауваження від судді
Як передає кореспондент УНІАН, Ю.Луценко звернувся до судді під час допиту свідка прокурором Євгеном Зінченком, щоб та зробила останньому зауваження і попросила чітко формулювати юридичні терміни.
При цьому Є.Зінченко попросив суддю зробити зауваження Ю.Луценку за то, що той перебиває його.
У свою чергу екс-міністр вступив у перепалку з прокурором, порадивши йому вчитися, оскільки «прокурори ні хрена не знають».
Після цих слів Г.Медушевська сказала: «Юрій Віталійович, вам робиться зауваження щодо неприпустимості звертатися з нецензурними словами».
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