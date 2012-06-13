Луценко порадив прокурорам вчитися, бо ті «ні хрена не знають»

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.Луценко звернувся до судді під час допиту свідка прокурором Євгеном Зінченком, щоб та зробила останньому зауваження і попросила чітко формулювати юридичні терміни.

При цьому Є.Зінченко попросив суддю зробити зауваження Ю.Луценку за то, що той перебиває його.

У свою чергу екс-міністр вступив у перепалку з прокурором, порадивши йому вчитися, оскільки «прокурори ні хрена не знають».

Після цих слів Г.Медушевська сказала: «Юрій Віталійович, вам робиться зауваження щодо неприпустимості звертатися з нецензурними словами».