Луценко порадив прокурорам вчитися, бо ті «ні хрена не знають»

13:51, 13 червня 2012
Політика
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Головуюча у справі за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в організації незаконного стеження суддя Ганна Медушевська зробила йому зауваження за вживання нецензурних слів.  

Юрій Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.Луценко звернувся до судді під час допиту свідка прокурором Євгеном Зінченком, щоб та зробила останньому зауваження і попросила чітко формулювати юридичні терміни.

При цьому Є.Зінченко попросив суддю зробити зауваження Ю.Луценку за то, що той перебиває його.

У свою чергу екс-міністр вступив у перепалку з прокурором, порадивши йому вчитися, оскільки «прокурори ні хрена не знають».

Після цих слів Г.Медушевська сказала: «Юрій Віталійович, вам робиться зауваження щодо неприпустимості звертатися з нецензурними словами».

 

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