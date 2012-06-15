Грищенко не відчуває, що Україна призупинила наближення до ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.Грищенко сказав на спільній з міністром закордонних справ Грузії Гріголом Вашадзе прес-конференції в Києві.

«Ніде і ніяк не відчувається, що ми призупинилися в процесі нашого наближення до Європейського Союзу», - сказав К.Грищенко.

Він відзначив, що тривають активні консультації з усіх секторальним питань, проводиться технічна підготовка до підписання Угоди про асоціацію, як з боку України, так і з боку ЄС.

Зокрема, за словами К.Грищенка, Україна і ЄС ведуть активний діалог з питань безпеки і боротьби з піратством.

К.Грищенко також відзначив, що вступ до Європейського Союзу залишається для України основною метою, але при цьому, за словами міністра, усередині ЄС відбуваються складні процеси, зокрема пошук розв’язання проблеми єврозони.

«Ми розраховуємо на те, що знайдеться час у тих, хто вирішує питання, як в столицях, так і в Брюсселі для того, щоб розібратися у тому, що відбувається в Україні, а не просто бачити ту картинку, яка легко сприймається, але не завжди відповідає реальності», - додав міністр.

У свою чергу, Г.Вашадзе відзначив, що Грузія дуже цінує консультації з Україною у питанні євроінтеграції. «Дуже багато чого ми у вас навчилися і перейняли», - додав він.

Посол вважає, що Україна перебуває попереду Грузії в питанні євроінтеграції. Він відзначив, що Україна успішно веде переговори з ЄС з усіх фундаментальних напрямів.

Як повідомляв УНІАН, закордонних справ Швеції Карл Більдт за підсумками зустрічі з послом Швеції в Україні 12 червня у Стокгольмі написав у своєму блозі, що євроінтеграція України зупинена, і подальший розвиток подій залежить від керівництва країни.

При цьому він не зміг спрогнозувати подальший розвиток подій, підкресливши, що ключ до розв’язання цієї ситуації в руках української влади.

"Разом з Польщею ми орієнтувалися на поліпшення і поглиблення в Україні європейської перспективи, але політичні і політизовані судові процеси останніми роками, на жаль, зупинили цей процес. Що буде далі, ми не знаємо. Ключ знаходиться у політичного керівництва України", - відзначив К.Більдт.