Кожем’якін визнає провину в тому, що опозиція прогавила мовний законопроект

Лідер парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін визнає свою провину у тому, що опозиція не зуміла заблокувати голосування по мовному законопроекту Колесніченка-Ківалова, який 5 червня був ухвалений у першому читанні. Про це він заявив в ефірі ток-шоу «Портрети з Сергієм Дорофеєвим» на «5 каналі».

«Що стосується п’ятого (червня) – це дійсно була шокова ситуація. Дійсно, технології, маніпуляції – з шахраями досить важко працювати, не вгадаєш, що вони будуть робити. Тому, дійсно, моя провина, як і всіх моїх колег, яку я визнаю, і це ми обговорили на засіданні фракції», – заявив Кожем’якін.