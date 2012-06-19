Власенко не розуміє, при чому комісія Богатирьової до Тимошенко

Про це він сказав кореспонденту УНІАН, коментуючи інформацію ДПтСУ про виклик Ю.Тимошенко 25 червня до суду для участі в судовому процесі у справі ЄЕСУ.

С.Власенко зазначив, що ще кілька тижнів тому стало зрозуміло, що Ю.Тимошенко «насильно потягнуть в суд».

Він висловив здивування з приводу того, що медична комісія МОЗ рекомендувала Київському районному суду Харкова створити належні умови для Ю.Тимошенко в залі суду. Адвокат зазначив, що є багато питань з приводу «юридичного статусу цієї комісії».

Як підкреслив С.Власенко, лікуванням Ю.Тимошенко займаються німецькі лікарі із клініки «Шаріте», і ніяка медична комісія МОЗ до цього лікування відношення не має.

За його словами, «пані Раїса Богатирьова (йдеться про міністра охорони здоров’я – УНІАН) заявляла, що німецькі лікарі відповідають за лікування Юлії Тимошенко, а тому виникає питання, яка комісія і комфортні умови має створити Ю.Тимошенко в суді?».

Він звернув увагу, що Ю.Тимошенко «не може сидіти більше якогось часу».

С.Власенко наголосив, що до кінця цього тижня в Україну мають прибути німецькі лікарі, і тоді можна буде «про щось говорити».