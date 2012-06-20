Власенко: Кузьмін попереджав Тимошенко, що на неї повісять убивство Щербаня

Про це в інтерв`ю газеті "КоммерсантЪ-Украина" (№ 94 від 20 червня) заявив захисник екс-прем`єра, народний депутат Сергій Власенко.

За його словами, після інтерв`ю цієї ж газети з Р.Кузьміним від 18 червня він зустрічався з Ю.Тимошенко, і вона розповіла, що восени 2009 року, в розпал президентської кампанії, до неї двічі приходив Р.Кузьмін. Зустрічі відбувалися в будівлі уряду, в прем`єрському спецкомплексі на першому поверсі, «у присутності людей, імена яких називати не будемо», зазначив С.Власенко.

«В той момент був вже очевидний альянс на виборах між Януковичем і Ющенком, і Янукович, за словами Кузьміна, переконував Ющенка почати всілякі підступи проти Тимошенко. І ось Кузьмін прийшов і сказав: "Знаєте, мене примушують піднімати на поверхню всілякі справи і справу Щербаня зокрема, але я чудово розумію, що це абсурд. Що цьому немає і не може бути ніяких доказів. Це просто тупа заказуха. І я просто не можу це робити. Тому хочу вас попередити. Я готовий робити все, щоб цього запобігти». Ось така розмова відбулася у Тимошенко і Кузьміна» - розповів С.Власенко.

Він зазначив, що у відповідь Ю.Тимошенко подякувала йому за інформацію і сказала: «Я чудово розумію, і ви самі сказали, що там нічого немає і бути не може, тому з цього приводу у мене немає побоювань».

«У мене немає підстав не вірити Юлії Володимирівні. Факт зустрічей підтверджують й інші люди. Я розумію, що це правда. І, знаючи Рената Равелієвича Кузьміна, я розумію - це правда. Я чудово розумію, що йому сьогодні на свою позицію півторарічної давності глибоко наплювати. І якщо він раніше називав цю справу абсурдною, неможливою і так далі, то сьогодні, одержавши команду і працюючи в цій системі, він розуміє, що для нього фальсифікувати цю справу - єдина можливість зберегти себе в системі», - зазначив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, Р.Кузьмін заявив в опублікованому 18 червня інтерв`ю "КоммерсантЪ-Украина", що Генпрокуратура має достатньо свідоцтв для пред`явлення Ю.Тимошенко звинувачення в причетності до вбивства Є.Щербаня в 1996 році, проте цьому заважає тривала хвороба екс-прем`єра.

Також Р.Кузьмін заявив, що банда Євгена Кушніра працювала на Ю.Тимошенко і Павла Лазаренка. «Банда Кушніра була на службі у П.Лазаренка. Ця банда виконувала його доручення і замовлення на користь Ю.Тимошенко. Цей факт підтверджено слідством, і у нас немає жодних сумнівів, що банда Кушніра працювала на Лазаренка і Тимошенко. Слідством встановлено, що ця банда брала участь у 25 вбивствах і замахах на вбивство», - заявив Р.Кузьмін.