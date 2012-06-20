Опозиціонери кажуть, що Янукович обійдеться і без них

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні з трибуни Верховної Ради заявив заступник голови ВР, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко.

«Ми, представники об’єднаної опозиції - фракції «БЮТ-Батьківщина» та «Наша Україна – Народна самооборона» - заявляємо про те, що не збиралися і не збираємося брати участі у так званій Конституційній асамблеї», - сказав він.

М.Томенко наголосив, до Конституційної асамблеї мають обирати людей, а не призначати з Адміністрації Президента.

Як заявив віце-спікер, Президент Віктор Янукович хоче змінити Конституцію, оскільки чудово розуміє, що у нього немає шансів бути обраним на другий термін.

На думку М.Томенка, Президент намагатиметься внести такі зміни до Конституції, які б дозволили йому вдруге стати главою держави.

«Ми, представники опозиції, завжди захищали конституційне право парламенту змінювати Конституцію… Тому позиція наших двох фракцій дуже проста – ми за європейську, демократичну українську Конституцію, яку змінювати має парламент», - сказав М.Томенко.

Як відомо, сьогодні о 15.00 за участю Президента України Віктора Януковича розпочнеться перше засідання Конституційної асамблеї.