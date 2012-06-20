Екс-міністр віддав державі майже півтора мільйона

Як повідомляє «Сегодня», у розпорядженні видання є копії 13 платіжних доручень від дружини екс-міністра Наталі Філіпчук на загальну суму 1 433 477,6 грн.

У графі "Призначення платежу" записано: "Відшкодування матеріального збитку, заподіяного злочином, згідно з рішенням суду". Платежі проводилися з 19 квітня по 20 травня.

"Я спілкувався з Філіпчуком, коли він був міністром, - він не справляв враження багатої людини", – зазначив член депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Володимир Каплієнко.

"Інформації в мене немає, але думаю, йому допомогли представники тієї команди, у якій він був. Хоча не можу виключати, що його родина продала майно", - додав він.

Як зазначає видання, Г.Філіпчук подав апеляцію на рішення суду і не виключено, що відшкодування збитку призведе до зміни вироку.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Г.Філіпчука було засуджено до трьох років позбавлення волі за перевищення влади. Відповідне рішення ухвалив суддя Солом`янського районного суду Києва Володимир Мельник. “Суд визнав винним Філіпчука за частиною третьою статті 365 Кримінального кодексу України, присудивши йому три роки позбавлення волі і змінивши запобіжний захід з підписки про невиїзд на утримання під вартою. Він був узятий під варту в залі суду і відправлений в ізолятор", - повідомив адвокат екс-міністра Микола Шупеня.

Г.Філіпчук засуджений за перевищення влади і посадових повноважень під час укладення угоди з юридичною фірмою Astapov Lawyers про надання Мінприроди консультацій під час розгляду спору в міжнародних юридичних інститутах з приводу розірвання угоди, укладеної між урядом України і компанією Vanco International ltd. про розробку шельфу Чорного моря.