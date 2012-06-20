Невгамовний Ляшко знову чіплявся до Мартинюка – тепер з відром бульби

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося під час розгляду законопроекту про поновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою.

О.Ляшко записався на виступ з трибуни. Після того, як депутат отримав це право, він вийшов до трибуни з відром і почав говорити про тяжку працю селян.

Головуючий на засіданні перший віце-спікер Адам Мартинюк намагався перервати О.Ляшка, однак той не зупинявся.

Після свого виступу О.Ляшко підійшов до А.Мартинюка з відром і показував йому картоплю. Згодом О.Ляшко поставив відро у ложу уряду. Однак самого прем’єра Миколи Азарова у цей час в парламенті не було.

Пізніше О.Ляшко на брифінгу у ВР разом з двома селянками, одній з яких 83, а іншій 85 років, розповів, що ці жінки не можуть продати свою картоплю по 30 копійок за кілограм.

Він зазначив, що викупив у них півтонни картоплі по гривні за кілограм, і цю картоплю сьогодні «біля Кабміну вигрузили Азарову».

О.Ляшко зазначив, що ці дві жінки із Козелецького району Чернігівської області.

Він заявив: «Політика уряду є недолугою, оскільки ми завозимо єгипетську картоплю, китайську гречку, турецькі огірки, помідори».

«Уряд, який дає дозволи на ввезення імпорту, повинен розуміти, що він позбавляє роботи та засобів існування українських селян», - наголосив О.Ляшко і закликав уряд обмежити сільськогосподарський імпорт.

Нагадаємо, раніше між Мартинюком та Олегом Ляшко сталася бійка після того, як під час обговорення одного з питань Ляшко підійшов до головуючого першого віце-спікера з проханням надати йому слово для виступу.