У Верховній Раді побилися Ляшко і Мартинюк (додане відео)

У Верховній Раді України сталася бійка між напродним депутатом Олегом ЛЯШКОМ і першим віце-спікером Адамом МАРТИНЮКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, бійка виникла у сесійній залі після того, як під час обговорення одного з питань позафракційний О.ЛЯШКО підійшов до головуючого першого віце-спікера з проханням надати йому слово для виступу.

А.МАРТИНЮК відмовився це зробити, оскільки за регламентом О.ЛЯШКО не мав права виступати, бо не був записаний на виступ.

О.ЛЯШКО почав ображати А.МАРТИНЮКА, зокрема, назвав фарисеєм. А.МАРТИНЮКА це образило, він схопив О.ЛЯШКА руками за горло і перекинув його через дверцята до президії.

До них підбігли депутати від КПУ і Партії регіонів і припинили бійку.

Фото Тетяни Бондаренко, УНІАН