Ющенко прийшов на засідання дітища Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, у першому засіданні асамблеї бере участь Президент України Віктор Янукович, який виступить із промовою.

Також на засіданні присутні голова Верховної Ради України Володимир Литвин, екс-президенти Леонід Кучма та Віктор Ющенко, а також перший Президент України Леонід Кравчук, який є головою Конституційної асамблеї, представники парламентських фракцій та комітетів, у тому числі народний депутат від Партії регіонів Сергій Ківалов, лідер фракції Народної партії Ігор Шаров, посадовці Адміністрації Президента України, представники міжнародних та європейських інституцій.

Як повідомляв УНІАН, представники опозиції відмовилися брати участь у роботі асамблеї.

Конституційну асамблею було створено указом Президента України як спеціальний допоміжний орган при главі держави. Головною метою створення та діяльності Конституційної асамблеї є підготовка законопроектів про внесення змін до Конституції України.

Головою Конституційної асамблеї призначено Л.Кравчука, заступником голови – директора Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України Юрія Шемшученка, секретарем – радника Президента – керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації АПУ Марину Ставнійчук.

До складу асамблеї увійшло 95 осіб. Серед них представники фракцій та груп Верховної Ради, політичних партій, Національної академії наук, національних галузевих академій та академічних наукових установ, інших наукових установ і вищих навчальних закладів, профільних громадських організацій та незалежних експертно-аналітичних центрів.