Кравчук пропонує уточнити повноваження Президента
Голова Конституційної асамблеї вважає доцільним уточнити повноваження глави держави, аби уникнути дублювання функцій.
Голова Конституційної асамблеї Леонід Кравчук вважає недоцільним змінювати статус Президента України під час підготовки нового тексту Основного Закону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у перерві засідання Конституційної асамблеї.
«Я вважаю, що змінювати статус Президента не має потреби», - сказав він.
Водночас Л.Кравчук зауважив, що, можливо, було б доцільно уточнити повноваження глави держави, аби уникнути дублювання функцій з іншими органами влади.
За словами Л.Кравчука, це його особиста точка зору, і говорити від імені Конституційної асамблеї, якими мають бути повноваження Президента України, зарано, оскільки асамблея лише розпочала свою роботу.
Він не виключив, що асамблея виноситиме це питання на обговорення громадськості у формі круглих столів, опитувань тощо.